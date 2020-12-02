Исчезающее село с землянками восстановят ради туристов

Молдавское село Рогожень, где находятся построенные в XVIII веке землянки, решили восстановить и сделать из него музей для туристов. На данный момент поселение с разрушающимися от времени жилищами находится на грани исчезновения, сообщает Sputnik.

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С инициативой сделать из Рогожени новую достопримечательность выступил глава села Алексей Бурлаку. По его мнению, оставшиеся землянки — историческое наследие народа, которое необходимо сохранить. Бурлаку рассказал журналистам, что купил одну из построек и начал реставрацию, а в будущем хочет открыть в ней музей. По мнению мэра, достопримечательность будет интересна не только иностранцам, но и некоторым местным туристам, «которые ничего подобного не видели». В ближайшее время Бурлаку также планирует заняться восстановлением местного храма.

Большинство землянок находятся в плачевном состоянии — хозяева оставили жилища ради новых капитальных домов. Однако есть и те, кто не стал переезжать. Так, владелица жилища Мария Арделяну рассказала журналистам, что получила его в качестве наследства от родителей. Женщина проводит в землянке большую часть времени, несмотря на то, что на ее участке также есть и обычный дом. Арделяну объяснила это комфортной температурой, которую поддерживают глиняные стены. «В землянке очень хорошо, летом мне здесь прохладно, а зимой тепло. Я отапливаю ее углями и дровами. Но здесь их надо немного, не так, как в доме», — пояснила хозяйка.

Село Рогожень появилось в Шолданештском районе недалеко от реки Рэут в XV веке. Спустя время молдаване начали строить там землянки. Они выгребали смешанную с камнями землю и делали из нее крепкие стены, которые после покрывали глиной. Спустя столетия, кроме землянок, в селе сохранились развалины земской школы, многовековой мост через реку и камень с надписями, значение которых местные жители не могут разгадать. На данный момент в Рогожени проживают 36 человек.

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