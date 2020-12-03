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В России умерли 554 пациента с коронавирусом за сутки

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за последние сутки умерли 554 пациента с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции в четверг, 3 декабря.

554
пациента с коронавирусом
умерли в России за последние сутки

Из них 73 летальных исхода зафиксировано в Москве, 69 — в Санкт-Петербурге, 36 — в Московской области.

Кроме того, за последние сутки выявили рекордные 28 145 случаев заражения коронавирусом и 29 502 случая выздоровления.

Всего с начала пандемии в России скончались 41 607 пациентов с коронавирусом. Общее число случаев заражения достигло 2 375 546.

Ранее доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Александр Карабиненко предрек России скорый выход на плато по распространению коронавируса. По его словам, об этом свидетельствует замедление темпов распространения COVID-19.

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