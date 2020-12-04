Стало известно о состоянии заболевшего COVID-19 главы Дагестана

Заболевшего коронавирусом временно исполняющего обязанности (врио) главы Дагестана Сергея Меликова перевели в одну из московских больниц, его состояние удовлетворительное. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации правительства республики.

Также стало известно, что Меликов продолжает работать дистанционно, а решение о переводе в столичную клинику приняли после консилиума дагестанских и московских врачей.

В среду, 2 декабря, он был переведен в стационар. По информации пресс-службы, врио главы республики продолжит работать в дистанционном режиме, соблюдая рекомендации медиков.

Ранее сообщалось, что Меликова госпитализировали для лечения COVID-19. Решение о переводе с амбулаторного лечения на стационарное принято «в целях предотвращения ухудшения здоровья». О положительном тесте врио главы Дагестана на COVID-19 стало известно 25 ноября. Тогда же сообщалось, что он находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.