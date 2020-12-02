Врио главы Дагестана госпитализирован

Врио главы Дагестана Сергей Меликов госпитализирован для лечения коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 2 декабря.

Как пояснили в его пресс-службе, решение о переводе с амбулаторного лечения на стационарное принято «в целях предотвращения ухудшения здоровья».

О положительном тесте Меликова на COVID–19 стало известно 25 ноября. Тогда же сообщалось, что врио главы республики находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.

Днем ранее, 24 ноября, Сергей Меликов отправил в отставку правительство республики. Временно исполнять обязанности председателя правительства назначен первый вице-премьер Абдулпатах Амирханов.

Сергей Меликов — сенатор, бывший первый заместитель директора Росгвардии — был назначен врио главы региона 5 октября.

Прежний глава Дагестана Владимир Васильев стал советником президента Владимира Путина. Он руководил республикой с сентября 2018 года.