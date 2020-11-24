Врио главы Дагестана отправил в отставку правительство республики

Врио главы Дагестана Сергей Меликов отправил в отставку правительство республики. Об этом этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-служу администрации главы и правительства Дагестана.

Временно исполнять обязанности председателя правительства республики будет первый вице-премьер Абдулпатах Амирханов.

Действующему составу правительства Меликов поручил продолжить исполнение своих функций до формирования нового состава.

Сергей Меликов — сенатор, бывший первый заместитель директора Росгвардии — был назначен врио главы региона 5 октября. Его уже рассматривали на пост главы республики в 2017 году, но тогда он отказался от должности.

Прежний глава Дагестана Владимир Васильев стал советником президента Владимира Путина. Он руководил республикой с сентября 2018 года.