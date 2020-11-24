Россия
 
Последние новости
Голикова назвала сроки массовой вакцинации россиян от коронавируса
Пьяная россиянка выкинула из окна годовалую внучку в минусовую температуру
ФСБ провела по всей России масштабную спецоперацию против «Свидетелей Иеговы»
Посетитель ресторана купил пиво и оставил 228 тысяч рублей чаевых
Китай запустил «повторяющую» успех СССР и США миссию на Луну
В России заметили панический спрос на жилье
Дженнифер Лопес показала лицо без макияжа утром и разочаровала фанатов
Неженатые россияне пожаловались на «бестолковую ситуацию» в отпуске в Турции
Роспотребнадзор допустил ежегодное возвращение коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Врио главы Дагестана отправил в отставку правительство республики

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Врио главы Дагестана Сергей Меликов отправил в отставку правительство республики. Об этом этом сообщает ТАСС с ссылкой на пресс-служу администрации главы и правительства Дагестана.

Временно исполнять обязанности председателя правительства республики будет первый вице-премьер Абдулпатах Амирханов.

Действующему составу правительства Меликов поручил продолжить исполнение своих функций до формирования нового состава.

Сергей Меликов — сенатор, бывший первый заместитель директора Росгвардии — был назначен врио главы региона 5 октября. Его уже рассматривали на пост главы республики в 2017 году, но тогда он отказался от должности.

Прежний глава Дагестана Владимир Васильев стал советником президента Владимира Путина. Он руководил республикой с сентября 2018 года.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Дагестане оценили назначение Здунова на должность главы Мордовии
Глава Дагестана ушел в отставку
Стало известно о возможной отставке главы Дагестана