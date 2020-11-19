В Дагестане оценили назначение Здунова на должность главы Мордовии

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Сергей Меликов поздравил бывшего премьер-министра республики Артема Здунов с назначением на пост врио главы Мордовии. Свою оценку он дал в комментарии, который размещен на странице правительства Дагестана в Instagram.

«Он является выпускником первого потока "школы губернаторов", в рамках которой успешно прошел программу подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы», — сказал Меликов.

Врио главы Дагестана также выразил надежду, что опыт, который Здунов приобрел, работая в правительстве республики, поможет реализовать ему те задачи, которые поставлены президентом России Владимиром Путиным перед ним на новом месте работы.

Ранее Путин принял отставку прежнего главы Мордовии Владимира Волкова. Он обратился к президенту ранее, объяснив решение покинуть должность тем, что надо давать дорогу молодым. Он также поблагодарил жителей за оказанное доверие.

Волков занимал пост губернатора Мордовии с 2012 года. В 2019 году он получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.

Здунов был премьером Дагестана с 2018 года. До этого он работал министром экономики Татарстана.