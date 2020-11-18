Глава Мордовии подал в отставку

Глава Мордовии Владимир Волков заявил, что обратился к президенту Владимиру Путину с прошением об отставке. Об этом сообщается на портале органов государственной власти республики в среду, 18 ноября.

Свое решение он объяснил тем, что надо давать дорогу молодым. Глава республики поблагодарил жителей за оказанное доверие.

«За прошедшие годы нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики — в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере», — сказал Волков.

Волков возглавил регион в 2012 году. Годом ранее за большой вклад в социально-экономическое развитие Республики Мордовия и многолетнюю добросовестную работу был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.