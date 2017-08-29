Путин вручил главе Мордовии «знаменитую зеленую папку» с обращениями граждан

Президент России Владимир Путин передал временно исполняющему обязанности главы Мордовии Владимиру Волкову папку с обращениями жителей региона по итогам прямой линии. Об этом во вторник, 29 августа, сообщается на сайте Кремля.

«Вопросы традиционные, тем не менее на некоторые нужно обратить особое внимание: состояние сельских дорог, отсутствие социальной инфраструктуры в новостройках», — поручил глава государства.

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Путин также обратил внимание врио губернатора на проблемы с выплатой заработной платы. Кроме того, он призвал проверить законность того, что озеро Инерка обнесено забором. «Я вам все это передам и жду от вас доклада по тому, что и как сделано по этим вопросам», — заключил российский лидер.

После прямой линии, прошедшей 15 июня, президент поручил своей администрации проанализировать обращения граждан, не попавшие в эфир. Критические замечания передаются губернаторам в одинаковых папках зеленого цвета.

Первым из глав регионов подборку с жалобами получил руководитель Орловской области Вадим Потомский. Затем обладателями папок стали губернатор Астраханской области Александр Жилкин, врио главы Марий Эл Александр Евстифеев и глава Калмыкии Алексей Орлов. Жалобы жителей также были переданы врио главы Калининградской области Антону Алиханову и губернаторам Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко и Псковской области Андрею Турчаку. Последний отметил, что зеленая папка уже стала знаменитой.