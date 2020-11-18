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Путин назначил нового главу Мордовии

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Артём Здунов
Артём Здунов
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил нового главу Мордовии — временным исполняющим обязанности руководителя региона стал Артем Здунов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

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О возможном назначении Здунова на пост главы Мордовии ранее писало РБК. Он является председателем правительства Дагестана, до этого возглавлял министерство экономики Татарстана.

Здунову 42 года, он является выпускником так называемой «школы губернаторов» — программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Путин также принял отставку действующего губернатора Владимира Волкова. Он обратился к президенту ранее, объяснив решение покинуть должность тем, что надо давать дорогу молодым. Он также поблагодарил жителей за оказанное доверие.

Волков занимал пост губернатора Мордовии с 2012 года. В 2019 году он получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу.

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