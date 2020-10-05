Глава Дагестана ушел в отставку

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Владимира Васильева. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 5 октября.

Врио главы региона указом президента назначен сенатор, бывший первый заместитель директора Росгвардии Сергей Меликов. Васильев назначен советником Путина.

Российский лидер отметил, что Владимир Васильев достойно исполнял обязанности главы Дагестана.

Информация о возможной отставке 71-летнего Васильева появилась в прессе в конце сентября. В частности, журналисты РБК писали, что у Москвы нет претензий к Васильеву, а причина отставки — его возраст и проблемы со здоровьем.

Васильев возглавил Дагестан в октябре 2017 года, в сентябре 2018 его официально утвердил Госсовет республики. До этого он возглавлял фракцию «Единой России» в Госдуме.

55-летний Меликов с 2014-го два года был полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Награжден орденами «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В настоящий момент он проходит обучение на четвертом потоке так называемой школы губернаторов. Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики.