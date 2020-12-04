Назван самый желанный работодатель России

Эксперты назвали самого желанного работодателя России. По оценке компании Universum, специализирующейся на изучении брендинга работодателей, в отрасли бизнеса и коммерции на первом месте оказался «Газпром». Об этом пишет РБК.

За российского газового монополиста проголосовала четверть респондентов. На втором месте участники опроса назвали «Яндекс» (21,01 процента респондентов), на третьем — Google (20,02 процента). В топ-10 также вошли «Газпром нефть», «Роснефть», Mail.ru, «Лукойл», BMW, Microsoft и «Росатом».

В IT-секторе лучшим работодателем стал Google (41,72 процента), на втором месте «Яндекс» (37,05 процента), на третьем — Microsoft (22,05 процента). В топ лучших также попали Сбербанк, IBM и Kaspersky Lab. Респонденты-гуманитарии среди самых желанных работодателей назвали Google (26,89 процента), «Яндекс» (26,72 процента) и «Газпром» (18,2 процента). Среди профессионалов в инжиниринге и естественных науках самыми предпочтительными работодателями также стали «Газпром» (25,35 процента), Google (18,14 процента) и «Яндекс» (16,84 процента). В области медицины топ возглавил Минздрав, в области права — Минюст.

Ранее россияне назвали самые раздражающие привычки коллег. Главной из них стало курение, за ним следуют сплетни и хамство. Кроме того, раздражение у россиян вызывают громкая речь и лень коллег, а также их опоздания и некомпетентность.