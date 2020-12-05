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Путин поддержал акцию «Новый год в каждый дом»

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с волонтерами и финалистами конкурса «Доброволец России» поддержал акцию «Новый год в каждый дом». Об этом сообщают РИА Новости.

Цель акции, в частности, заключается в том, чтобы объединить усилия и поздравить как можно больше детей: не только детей с ограниченными возможностями здоровья и оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, но также ребят, которые не могут попасть сейчас на праздник, и в первую очередь детей врачей.

«Я посмотрю, что можно сделать в вашем случае конкретно. Но и сам подумаю на эту тему, как сделать так, чтобы Новый год был в каждом доме, несмотря на известные ограничения, связанные с пандемией», — пообещал глава государства.

Ранее российский лидер на встрече с волонтерами заявил, что россияне стали больше ценить жизнь. По словам главы государства, граждане перестали стесняться своей отзывчивости. Президент подчеркнул, что надо это все приумножить. Путин добавил, что борьба с коронавирусом сплотила миллионы неравнодушных людей по всей стране.

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