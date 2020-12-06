Британия заявила о значительном присутствии кораблей ВМФ России у ее вод

ВМС Великобритании заявили о том, что в последние дни сопровождали и отслеживали движение девяти российских кораблей рядом с территориальными водами страны, пишет РИА Новости.

В Лондоне указали, что корабли ВМФ России не нарушали британских границ, что показывает профессионализм российских моряков. «Корабли Королевского военно-морского флота следят за значительным присутствием России недалеко от вод Великобритании», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в последние две недели восемь кораблей Королевского флота провели скоординированную операцию по слежению за российскими субмаринами, эсминцами, корветами, патрульными кораблями и сопровождающими их буксирами и судами снабжения.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Черноморский флот Военно-морского флота (ВМФ) России вышел на учения в полном составе. Маневры российского флота уже привлекли внимание США. Р район учений патрулировал стратегический разведывательный самолет американских Военно-воздушных сил Boeing RC-135U Combat Sent. Он вылетел с аэропорта военной базы НАТО на Крите, совершил пролет над акваторией Черного моря, подойдя к Крымскому полуострову, затем развернулся над территорией Грузии и двинулся в обратном направлении.