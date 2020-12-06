Курьер собрал руками упавшую на землю еду и доставил клиентам

В Великобритании курьер Uber Eats руками собрал еду с земли после того, как его пакет порвался на крыльце дома, сложил обратно в контейнеры и в таком виде доставил клиентам. Запись инцидента публикует The Sun.

По данным издания, курьер уронил заказ на 26,5 фунта стерлингов (около 2650 рублей), который включал в себя бургеры, картошку фри и куриные крылышки. При этом порванный пакет с остатками фастфуда он затолкал под припаркованный автомобиль. Об инциденте семье, получившей заказ, рассказал сосед: действия курьера сняла его камера наблюдения.

При этом сосед сообщил о произошедшем еще до того, как семья успела поужинать едой, полежавшей на асфальте. В итоге недовольные клиенты направили жалобу в Uber Eats. Там пообещали наказать курьера, если инцидент действительно подтвердится.