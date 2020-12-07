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Эксперты выявили рост глубинной гражданской активности у россиян

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россияне стали больше верить в себя и в возможность проявить гражданскую активность на фоне пандемии коронавируса и других глобальных вызовов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологами Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), передает РБК.

Согласно исследованию, 30 процентов россиян верят, что смогут изменить свою жизнь к лучшему, тогда как в 2016-м этот показатель составлял всего 22 процента. Отмечается, что показатель растет несмотря на сокращение доли среднего класса, который обычно отличается уверенностью в своих силах.

Кроме того, эксперты выявили рост глубинной гражданской активности у россиян. В возможности повлиять на происходящее в своем городе или селе уверены 13 процентов опрошенных против восьми процентов четыре года назад. В ситуации с микрорайонами и деревнями доля таких граждан увеличилась с 13 до 18 процентов. На работе, в доме или во дворе в такую возможность верят по 45 процентов респондентов.

Опрос проводился с 11 сентября по 5 октября 2020 года. В нем участвовали шесть тысяч граждан России от 15 до 72 лет из 59 регионов страны.

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