Покупатели высмеяли сумку бренда за 75 тысяч рублей из-за ее сходства с хлебом

Покупатели итальянского бренда Moschino раскритиковали товары марки из-за их сходства с хлебом. На соответствующие высказывания обратили внимание в Daily Mail.

Речь идет о клатче и сумке через плечо из искусственной кожи, которые изготовлены в виде багета и круассана. Стоимость каждой вещи составляет 758 фунтов стерлингов (75 тысяч рублей). Они выполнены в бежевом цвете.

Пользователи высмеяли дизайн изделия Moschino в комментариях в социальных сетях. «Я могу купить свежий хлеб в супермаркете утром за полцены», «Я надеюсь сумка продается в комплекте с майонезом?», «А сумка съедобная?», «Дороговато для теста», «Серьезно? Кто вообще будет носить такое?», «Мне кажется, это шутка», — высказывались юзеры.

Ранее покупатели Meryll Rogge подвергли критике товар марки и сравнили его с дешевыми резиновыми перчатками. В ассортименте бренда появился жакет ярко-оранжевого цвета в виде объемных перчаток. Его цена равна 597 фунтам стерлингов (59 тысяч рублей). «Это похоже на костюм серийного убийцы», — написал один из клиентов.

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