Доктор Мясников вступился за длинные новогодние выходные и осудил Онищенко

Врач и телеведущий Александр Мясников осудил высказывание бывшего главного санитарного врача страны, депутата Госдумы Геннадия Онищенко по поводу вреда от длинных новогодних выходных для здоровья россиян. Об этом он порассуждал в своем Telegram-канале.

«Как клиницист скажу, что на здоровье россиян плохо влияет депрессия, изоляция, неуверенность в завтрашнем дне. Сегодня у людей одно светлое пятно — грядущие всенародные новогодние праздники», — вступился за длинные выходные Мясников. Он возмутился тому, что Онищенко провоцирует людей на недовольство во время тяжелой ситуации с пандемией коронавируса.

По словам телеведущего, пассаж бывшего главного санитарного врача о том, что длительные выходные также негативно отражаются на экономике страны, «в нынешнем положении вещей звучит просто неумно». В конце поста Мясников задался риторическим вопросом, где был Онищенко весь последний год.

Ранее Онищенко призвал отказаться от длинных выходных на новогодние праздники. Он отметил, что из-за выходных первая декада января — самый напряженный период для работников скорой помощи по всей стране.

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