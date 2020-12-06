Доктор Мясников назвал ускоряющие старение продукты

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые ускоряют процесс старения: в список попала пища с избытком сахара, соли и «неправильных жиров». Об этом в воскресенье, 6 декабря, сообщает РИА Новости.

В качестве примера Мясников привел селедку в маринаде: в одном ее кусочке может содержаться суточная доля натрия. Также среди продуктов, ускоряющих старение, врач назвал пережаренное мясо и колбасные изделия. Еще в 2015 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала все колбасы, сосиски, сардельки и бекон продуктами с канцерогенами.

Мясников также отметил, что процесс старения ускоряют переедание и избыток калорий. В то же время иногда «неполезные» продукты позволять себе допустимо, но все же основной рацион должен состоять преимущественно из овощей, фруктов, вареного мяса, рыбы и кисломолочных продуктов.

29 ноября Александр Мясников назвал опасную для здоровья привычку. Он призвал россиян не использовать различные предметы для чистки ушей. Специалист считает, что в ушах ничем нельзя ковырять, поскольку барабанную перепонку очень легко проткнуть. «Не ковыряйте в ушах. Ничем», — сказал Мясников.