Доктор Мясников рассказал о важности общего анализа крови

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что важно сдавать общий анализ крови, так как с его помощью можно распознать опасные болезни. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 1», передает «МедикФорум».

По словам Мясникова, важно обратить внимание на уровень гемоглобина. У женщин он связан с «регулярными кровопотерями», а у мужчин может свидетельствовать о серьезных болезнях желудочно-кишечного тракта, в том числе онкологии.

Другой важный показатель, который отражает анализ крови, — средний объем эритроцитов. Их низкий уровень может говорить о нехватке витамина B12 (фолиевая кислота). Ее дефицит может быть вызван заболеваниями щитовидной железы или наследственными проблемами со здоровьем.

Также стоит обратить внимание на лейкоциты, заявил Мясников. Их повышенная концентрация поможет выявить воспалительные процессы.

Ранее Мясников призвал россиян не использовать различные предметы для чистки ушей. По его словам, это опасно, так как при ковырянии в ухе можно легко проткнуть барабанную перепонку.