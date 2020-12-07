В Дагестане пропал брат главы администрации республики

Брата руководителя администрации главы Республики Дагестан Алексея Гасанова не видели уже почти трое суток. О его исчезновении в понедельник, 7 декабря, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, Виталий Гасанов вышел из дома в окрестностях Махачкалы 4 октября в районе 17 часов.

«На данный момент среди версий, в том числе, похищение ради выкупа или воздействия на родственников», — рассказал собеседник издания.

О пропаже Гасанова 6 декабря в полицию заявил его сын. «По поводу похищения ничего не знаем. Очень надеемся, что отца скоро найдут», — сказал Али Гасанов.