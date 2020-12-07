Песков рассказал о вбросах против Путина

Информационные вбросы против президента России Владимира Путина и его окружения не достигают цели, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 7 декабря.

«Такие устремления по дискредитации — иногда умелые, иногда менее умелые — не достигают своей цели, соответствующим образом мы к ним и относимся», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле знают организаторов кампании по распространению слухов о президенте. Он также отметил, что распространение недостоверной информации может продолжиться.

Ранее в сети появилась информация о якобы близкой подруге Владимира Путина — Светлане Кривоногих. Авторы расследования сообщали, что

в начале 2000-х женщина вошла в капитал нескольких крупных компаний, в том числе банка «Россия». Помимо этого, ей принадлежит горнолыжный курорт «Игора» в Ленинградской области и шоу-пространство «Ленинград центр» в Петербурге.

Официальный представитель Кремля назвал эту информацию «полной туфтой».

В ноябре, комментируя публикации с цитатами главы государства в социальных сетях, Песков напомнил, что российский лидер не зарегистрирован в соцсетях. Он призвал журналистов перепроверять распространяемые там цитаты, так как они, скорее всего, является фейком.