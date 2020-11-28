Песков назвал статью о «знакомой Путина» полной туфтой

Статья о жительнице Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих, которая якобы является знакомой президента России Владимира Путина, — «полная туфта», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В новом году я хочу пожелать обращать внимание все-таки на серьезные проекты, а когда это полная туфта — это туфта, это действительно такая несерьезная вещь, подогнанная и так далее, за уши притянутая», — сказал представитель Кремля.

В среду, 25 ноября, Песков заявил, что впервые слышит о Светлане Кривоногих.

Расследование о Светлане Кривоногих, которая, по утверждению авторов, является близкой подругой Владимира Путина, появилось в сети 24 ноября. В материале говорилось, что в начале 2000-х женщина вошла в капитал нескольких крупных компаний, в том числе банка «Россия». Помимо этого, ей принадлежит горнолыжный курорт «Игора» в Ленинградской области и шоу-пространство «Ленинград центр» в Петербурге.

Общие активы Кривоногих и ее семьи авторы расследования оценивают в 7,7 миллиарда рублей. Бывшие соседи женщины по коммунальной квартире в беседе с журналистами заявили, что причиной ее обогащения стало близкое знакомство с неким влиятельным чиновником.