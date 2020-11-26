Песков раскритиковал статью о «знакомой Путина»

Статья о жительнице Санкт-Петербурга Светлане Кривоногих, которая якобы является знакомой президента России Владимира Путина, — провокационная желтизна. Так публикацию раскритиковал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Он признался, что посмотрел опубликованное расследование. «Но, скажем так, это малоубедительный, такой, я бы сказал, эпистолярный жанр. <...> На серьезный материал это не тянет. Де-факто они [утверждения] все голословны», — добавил представитель Кремля.

Песков отметил, что подобные материалы будут появляться и далее, но «ничего в этом особого нет, и ничего в этом не заслуживает каких-либо комментариев».

В среду, 25 ноября, Песков заявил, что впервые слышит о Светлане Кривоногих.

Публикацию о «знакомой Путина» также раскритиковала журналистка Ксения Собчак. Она указала, что авторы не представили никаких документов и фотографий, свидетельствующих о связи Кривоногих с президентом.

Расследование о Светлане Кривоногих, которая, по утверждению авторов, является близкой подругой Владимира Путина, появилось в сети 24 ноября. В материале говорилось, что в начале 2000-х женщина вошла в капитал нескольких крупных компаний, в том числе банка «Россия». Помимо этого, ей принадлежит горнолыжный курорт «Игора» в Ленинградской области и шоу-пространство «Ленинград центр» в Петербурге.

Общие активы Кривоногих и ее семьи авторы расследования оценивают в 7,7 миллиарда рублей. Бывшие соседи женщины по коммунальной квартире в беседе с журналистами заявили, что причиной ее обогащения стало близкое знакомство с неким влиятельным чиновником.