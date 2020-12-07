Роман Виктюк получил посмертную награду

Народный артист России, театральный режиссер Роман Виктюк посмертно получил международную театральную премию зрительских симпатий «Звезда театрала» в почетной номинации «Легенда сцены». Церемония прошла в Театре имени Вахтангова в понедельник, 7 декабря. Как уточняет ТАСС, мероприятие проходило с соблюдением ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Награду передали основанному им Театру Романа Виктюка. Также на экране показали ролик, посвященный режиссеру. Учредитель и президент премии Валерий Яков решил передать статуэтку одному из ведущих актеров театра, заслуженному артисту России Дмитрию Бозину.

«Вы знаете, это, конечно, беда… Мы успели сказать Роману Григорьевичу о том, что он "Легенда сцены". И в ответ услышали шутку: "Если доживу!" Все, кто знает Виктюка, понимают, что без шутки, без юмора, иронии, причем абсолютно "виктюковской", неподражаемой, его представить невозможно. Роман Григорьевич и без этой награды был настоящей легендой сцены и уже будет всегда, будет уже вечно», — отметил Яков.

О том, что театральный режиссер Роман Виктюк получит международную театральную премию зрительских симпатий «Звезда театрала» в почетной номинации «Легенда сцены», сообщалось в конце ноября. Отмечалось, что награду передадут Театру Виктюка или его родственникам.

27 октября театральный режиссер Роман Виктюк был госпитализирован, у него диагностировали коронавирус. Он скончался 6 ноября, причиной смерти врачи назвали тромбоэмболию. Прощание с театральным режиссером прошло в Москве 20 ноября. Его похоронили во Львове.

Роман Виктюк — российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. В 2009 году Виктюк получил звание народного артиста России. На его счету более 250 спектаклей.