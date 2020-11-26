Роман Виктюк получит посмертную награду

Театральный режиссер Роман Виктюк получит международную театральную премию зрительских симпатий «Звезда театрала» в почетной номинации «Легенда сцены». Об этом сообщает ТАСС.

Награду передадут Театру Виктюка или его родственникам. Как рассказал Валерий Яков, учредитель и президент премии, церемония награждения состоится 7 декабря.

«Мы должны были вручать награду в самой почетной номинации "Легенда сцены" Роману Григорьевичу Виктюку и сообщили об этом ему. Но случилась трагедия, его не стало», — сказал Яков. На самой церемонии о Виктюке покажут отдельный видеосюжет.

Учредитель премии отметил, что за 13 лет ее существования это уже второй случай посмертного награждения. Первый раз премию посмертно вручили народному артисту СССР Юрию Яковлеву в 2013 году, он скончался 30 ноября, за несколько дней до церемонии.

27 октября театральный режиссер Роман Виктюк был госпитализирован, у него диагностировали коронавирус. Он скончался 6 ноября, причиной смерти врачи назвали тромбоэмболию. Прощание с театральным режиссером прошло в Москве 20 ноября. Его похоронили во Львове.