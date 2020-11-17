Врачи уточнили причину смерти Романа Виктюка

Врачи уточнили причину смерти театрального режиссера Романа Виктюка. Об этом сообщает РИА Новости.

Медики установили, что постановщик скончался из-за тромбоэмболии. Пресс-атташе Театра Романа Виктюка рассказала, что режиссер «шел на поправку и готовился к выписке из больницы, но неожиданно скоропостижно скончался».

Она пояснила, что прощание с Виктюком пройдет 20 ноября в Москве. Позднее его похоронят во Львове рядом с родителями.

Вся галерея ««Я бацилла. Не смертоносная, а животворящая»» Продолжить Роман Виктюк во время репетиции спектакля «Соборяне» Фото: Мамонтов Сергей / ТАСС 1 /12

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщал, что причиной смерти режиссера стал перенесенный инсульт. 84-летний Роман Виктюк скончался в реанимации.

27 октября стало известно, что он попал в реанимацию Городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных в Москве. Тогда у постановщика обнаружили коронавирус.

Роман Виктюк — российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. На его счету более 250 спектаклей.