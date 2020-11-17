Названа причина смерти Романа Виктюка

Названа причина смерти театрального режиссера Романа Виктюка. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Театральный деятель скончался в результате перенесенного инсульта. Во вторник, 17 ноября, ему вызвали скорую помощь, а затем госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения. Режиссер умер в реанимации.

О смерти 84-летнего Виктюка стало известно ранее во вторник. В дирекции московского Театра Романа Виктюка пояснили, что время и место прощания с ним будут объявлены позднее.

27 октября сообщалось, что режиссер попал в реанимацию Городской клинической больницы имени братьев Бахрушиных в Москве. Причиной послужило то, что Виктюк заразился коронавирусом.

Роман Виктюк — российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. На его счету более 250 спектаклей.