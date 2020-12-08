Мужчина 20 лет размышлял об отношениях и раскрыл секрет их сохранения

Пользователь Reddit поделился советом о романтических отношениях, который в комментариях посчитали весьма полезным. На то, чтобы раскрыть секрет сохранения отношений, ему понадобилось 20 лет размышлений.

По мнению автора поста, если один человек жалуется своему партнеру на жизнь и делится проблемами, иногда он хочет просто выговориться. Из-за этого советы и предложения, которые он получает в ответ, оказываются неуместными. «В следующий раз, когда захочется что-то порекомендовать, просто спросите: "Ты хочешь выпустить пар или тебе нужен совет?"» — написал мужчина.

Одна из пользовательниц в комментариях к посту отметила, что старается работать на опережение и сама говорит мужу: «Я просто хочу, чтобы ты меня выслушал. Пожалуйста, не пытайся решить эту проблему и не делись своими соображениями на этот счет. Я к этому пока не готова. Просто хочу высказаться и продолжить думать».

Многие назвали совет рассказчика действенным и полезным. «Обязательно поговорю об этом с моим бойфрендом. Бывает, что мне и правда нужно выговориться и почувствовать любовь, а не получить совет», — написала ace_cx. Некоторые также отметили, что эта рекомендация подойдет не только для романтических отношений, но и для отношений с друзьями, родственниками и коллегами. «Иногда людям просто хочется быть услышанными, а иногда они ищут путь решения проблемы. Лучший способ узнать, что им нужно, — это просто спросить», — подчеркнул TrondroKely.

Ранее пользователи Reddit поделились способами, которые могут помочь людям стать привлекательнее. В комментариях под постом с рекомендациями, которые опубликовал один из юзеров, другие раскрыли свои секреты.