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В России умерли 562 пациента с коронавирусом за сутки

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России за последние сутки умерли 562 пациента с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции во вторник, 8 декабря.

562
пациента с коронавирусом
умерли в России за последние сутки

Всего с начала пандемии в России скончались 44 159 пациентов с коронавирусом.

Кроме того, за последние 24 часа в стране зафиксировано 26 097 случаев COVID-19. Общее число инфицированных достигло 2 515 009 человек.

В мире число умерших от коронавируса достигло 1,54 миллиона человек, выздоровели более 43,5 миллиона инфицированных.

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