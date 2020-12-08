В парламенте Армении призвали «принять капитуляцию» и начать диалог с Баку

Депутат парламента Армении из правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян призвал сограждан начать диалог с Баку. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает портал «Новости — Армения».

«Мы должны принять капитуляцию и двигаться дальше, понять уровень ответственности и, в конечном счете, попробовать выстроить диалог с победившей стороной, как бы трудно это ни было», — заявил Кочарян во время правительственного часа в парламенте.

Он отметил, что этот путь прошли все страны, пережившие «процесс восстановления после крупных войн».

По мнению Кочаряна, установление двухсторонних дипломатических связей с Азербайджаном «может изменить картину будущего». При этом нужно не забывать случившееся и опираться на оценку всех экономических и военных рисков, добавил он.

9 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. По условиям документа под контроль Баку перешли занятые в ходе боев территории, в том числе город Шуши, а также три района. Вдоль линии соприкосновения развернут российский миротворческий контингент.