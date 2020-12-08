В Канаде предупредили об ограничениях при отказе от вакцинации

Вакцинация от коронавируса в Канаде будет проходить добровольно, однако отказавшиеся от препарата могут столкнуться с рядом ограничений, предупредила министр здравоохранения провинции Онтарио Кристин Эллиот. Ее слова передает телекомпания Global News.

Оглашая планы провинции по распространению вакцины против COVID-19, она подчеркнула, что власти не могут никого заставить пройти процедуру, и со своей стороны могут лишь попросить канадцев обезопасить себя и близких.

При этом она не исключила, что отказавшиеся от приема препарата могут столкнуться с рядом ограничений. «Отказ от вакцины может стать причиной введения ограничений в отношении поездок или других запретов, все будет зависеть от людей, они сами должны сделать выбор исходя из того, что для них важнее», — добавила Эллиот. Глава ведомства заявила, что вакцинация защитит не только жителей страны, но и ее экономику, образовательную систему, а также систему здравоохранения.

Слова министра прозвучали после того, как в ходе мероприятия один из местных журналистов спросил, могут ли в будущем различные институты требовать доказательства того, что человек принял препарат от коронавируса.

Отреагировав на вопрос, премьер провинции Дуг Форд ответил, что «заставлять каждого человека» проходить процедуру было бы незаконно, однако, как подчеркнули в RT, последующие замечания Эллиот позволяют сделать вывод о том, что правительство может прибегнуть к принудительной тактике.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 7 декабря заявил, что при получении одобрения со стороны Минздрава, первые жители страны будут вакцинированы уже на следующей неделе. Агентство Bloomberg сообщило, что Оттава закупила препараты для проведения процедуры в количестве, необходимом для вакцинации 154 миллионов граждан, хотя в стране проживает менее 40 миллионов человек.