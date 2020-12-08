Первой получившей вакцину в Британии стала пожилая женщина

Первой получившей вакцину вне клинических испытаний в Британии стала пожилая женщина, бабушка четырех внуков. Об этом пишет Sky News.

Это первый человек на Западе, получивший препарат производства Pfizer/BioNTech. Женщину зовут Маргарет Кинан, ей 90 лет. Она живет в Ковентри (графство Уэст-Мидленс).

Женщина получила прививку в 6.30 утра по местному времени (9.30 мск) в университетской больнице Ковентри. По словам Кинан, быть первым человеком, привившимся от коронавируса — это большая честь. Она пошутила, что это «самый лучший подарок на день рождения, о котором можно было мечтать», сделанный заранее.

Кинан рассказала, что благодаря прививке сможет провести Новый год вместе с друзьями и семьей. Она также поблагодарила врачей и специалистов из Национальной службы здравоохранения Англии (NHS).

Великобритания первой из стран Запада начала вакцинацию населения от COVID-19. С 8 декабря прививки начнут получать пациенты домов престарелых, медицинские и социальные работники, а также пожилые люди старше 80 лет. Британия также стала первой страной, сертифицировавшей для массового применения по завершении всех клинических испытаний вакцину производства Pfizer/BioNTech. Две других вакцины — американская Moderna и британская AstraZeneca — находятся на рассмотрении.

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