Раскрыто убежище раскоронованного вора в законе Трофы

Раскрыто место, где мог скрыться после побега из России криминальный авторитет Андрей Трофимов, известный в преступном мире как раскоронованный вор в законе Трофа. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на информированный источник.

По его данным, 59-летний авторитет из Свердловской области мог найти убежище в Таиланде, где он в свое время вместе с вором в законе Кароглы Мамедовым (Каро) отстроил гостиничный комплекс.

Ранее сообщалось, что Трофа сбежал из России после появления в СМИ публикаций, указывающих на его криминальный статус. Это могло грозить авторитету преследованием по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

Раскоронованного вора в законе подозревают в организации преступной группировки, известной под названием «Синие», которая занималась вымогательствами и рэкетом у бизнесменов Урала, а также крышеванием проституции. Уточнялось, что успех группировки вызван связями в правоохранительных органах региона.

По данным информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм», уроженец Екатеринбурга Андрей Трофимов получил свой первый срок в 15 лет за хулиганство. В 1977 году вскоре после освобождения он получил новый срок за изнасилование. Это не помешало ему в 1992 году получить воровской титул во время пребывания в колонии Нижнего Тагила.

В 2004 году воры в законе из клана Аслана Усояна (Дед Хасан) раскороновали Трофимова вместе с Каро, однако через две недели в Екатеринбурге уральские авторитеты собрали свою сходку (встречу криминальных авторитетов) и заявили, что не признают это решение москвичей. В результате Трофа и Каро сохранили свои титулы, но лишь на региональном уровне.