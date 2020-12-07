Раскоронованный вор в законе Трофа сбежал из России после публикаций в СМИ

Криминальный авторитет из Свердловской области 59-летний Андрей Трофимов, известный в преступном мире, как раскоронованный вор в законе Трофа, сбежал из России после появления публикаций в СМИ. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает URA.RU.

По данным источника издания, заметив внимание журналистов к деятельности Трофимова и его подчиненных, авторитет испугался преследования по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») и решил пуститься в бега. Силовики уверены, что он не просто покинул регион, а, скорее всего, сбежал из страны.

Трофимова подозревают в организации преступной группировки, известной под названием «Синие», которая занималась вымогательствами и рэкетом у бизнесменов Урала, а также крышеванием проституции. Успех группировки, по данным издания, вызван имеющимися связями в правоохранительных органах региона.

Ранее 7 декабря сообщалось, что одна из жертв авторитета рассказала о рэкете и вымогательстве со стороны подручных Трофы. Местная жительница по имени Ирина была вынуждена заплатить бандитам более полумиллиона рублей после шантажа участника ОПГ по кличке Большой. Он пригрозил опубликовать интимное видео женщины в интернете и неоднократно избивал ее.

По данным информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм», уроженец Екатеринбурга Андрей Трофимов получил свой первый срок в 15 лет за хулиганство. В 1977 году вскоре после освобождения он получил новый срок за изнасилование. Это не помешало ему в 1992 году получить воровской титул во время пребывания в колонии Нижнего Тагила.

Но в 2004 году Трофимов был раскоронован вместе с Кароглы Мамедовым (Каро) ворами в законе из клана Аслана Усояна (Дед Хасан). А через две недели в Екатеринбурге уральские авторитеты собрали свою сходку (встречу криминальных авторитетов), на которой заявили, что не признают это решение москвичей. В результате Трофа и Каро сохранили свои титулы, но лишь на региональном уровне.