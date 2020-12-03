Криминальный авторитет Новик пойдет под суд за четки с воровскими звездами

В Нижегородской области 57-летний криминальный авторитет пойдет под суд за приверженность воровским традициям. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

При обыске дома у задержанного нашли четки и нарды с воровскими звездами, а также множество других предметов с воровской атрибутикой.

Авторитету предъявлено обвинение по части 1 статьи 210.1 УК («Занятие высшего положения в преступной иерархии») РФ.

Как уточняет «Коммерсантъ», речь идет об Игоре Новикове, известном в криминальных кругах как Новик.

По версии следствия, вор в законе был коронован в 1999 году и вплоть до задержания в октябре 2019 года руководил лицами с более низким криминальным статусом, решал криминальные споры, распространял и сохранял преступные традиции.

Новик неоднократно отбывал наказание за преступления против собственности, общественного порядка и здоровья граждан, а также незаконный оборот наркотиков. Теперь ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей.