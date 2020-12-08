Пожилой мужчина до 67 лет сохранил накачанные мускулы и поделился своим секретом

67-летний британец, сумевший до старости сохранить хорошую физическую форму, поделился своим секретом. Об этом пишет издание Daily Mail.

Несмотря на почтенный возраст, Майк Миллен (Mike Millen) из Кента по-прежнему щеголяет накачанными мускулами. Пожилой мужчина тренируется не реже шести раз в неделю, отдавая предпочтение упражнениям, которые не требуют принадлежностей и тренажеров. «Заняться фитнесом никогда не поздно, — объясняет он. — Возраст и подготовка не играют роли, подходящая программа найдется для каждого».

Миллен любит тренироваться на свежем воздухе и называет природу лучшим спортзалом в мире. Он плавает в холодных озерах, ходит в походы и бегает по пляжам. Его не останавливает даже плохая погода: во время поездки в Исландию Миллен тренировался на пляже при 12 градусах мороза. Последние четыре года он каждый вечер принимает холодный душ у себя в саду, поэтому низкая температура для него не в новинку. «Родственники считают меня странным и волнуются из-за некоторых вещей, которые я делаю, но, по-моему, все равно мной гордятся», — говорит Миллен.

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