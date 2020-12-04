Выглядящая моложе своего возраста 51-летняя женщина раскрыла секрет красоты

Жительница Сеула, выглядящая гораздо моложе своего возраста, раскрыла свой секрет. Об этом сообщает Newsflare.

51-летняя Ли Сунчин (Lee Sun Jin) работает стоматологом и считает, что ей удалось сохранить красоту благодаря регулярному уходу за кожей и сбалансированному образу жизни. Она приобрела популярность в соцсетях, когда раскрыла свой истинный возраст и объяснила, что женщина, иногда фотографирующаяся с ней, — это ее дочь, а не сестра, как многие считали.

В начале года они вместе принимали участие в одном из корейских реалити-шоу. Ли Сунчин рассказала, что их отношения испортились, когда дочь училась в школе. Девочке казалось, что ее мать слишком увлечена своей внешностью и соцсетями, и редко разговаривала с ней. После съемок им удалось помириться.

Ранее «вечно молодая» 60-летняя мать актера Криса Хемсворта раскрыла секрет своей красоты. Она строго придерживается интервального голодания. Хемсворт начала с того, что не ела один день в неделю. Затем она каждый день начала на протяжении 15-16 часов воздерживаться от пищи.