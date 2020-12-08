Россиянка вошла в список самых влиятельных женщин мира

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина третий год подряд стала единственной россиянкой, вошедшей в список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

За год Набиуллина потеряла несколько позиций. Если в 2019 году она была на 53 строчке, то в 2020-м опустилась на 57-ю. Лидером рейтинга в десятый раз стала канцлер Германии Ангела Меркель. На второе место журнал поместил главу Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, на третью — Камалу Харрис, которая станет вице-президентом США после перехода поста главы государства к Джо Байдену.

В общей сложности в рейтинг вошли женщины из 30 стран. Среди них 10 глав государств, 38 глав компаний и пять представительниц сферы развлечений. Среди них американская телеведущая Опра Уинфри, которая заняла 20-ю строчку, и певица Бейонсе (Beyonce), занявшая 72-е место.

Летом 2020 года немецкое издание Die Welt назвало Набиуллину главной спасительницей российской экономики. По его мнению, именно денежно-кредитная политика Центробанка позволила смягчить экономические последствия коронавируса и падения цен на нефть