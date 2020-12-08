В сети удивились помолодевшим на 12 лет лицом 24-летней блогерши

Блогерша сравнила свои фотографии, сделанные с разницей в 12 лет, и удивила подписчиков переменами своей внешности. Ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

24-летняя австралийка Кенна Мактав (Kenna Mactav) опубликовала видео, в котором показала свои старое и новое селфи. Девушка обратила внимание, что в подростковом возрасте она выглядела гораздо старше, чем сейчас, и сравнила себя с персонажем из рассказа «Загадочная история Бенджамина Баттона» Скотта Фицджеральда.

По сюжету книги главный герой родился стариком и молодел с течением жизни. Мактав считает, что с ее внешностью произошло то же самое, поскольку в 24 года она выглядит моложе, чем 12 лет назад.

Подписчики блогерши согласились с ее мнением в комментариях под постом. «О боже, у меня отвисла челюсть», «Я отказываюсь в это верить», «В 12 лет ты выглядела как учительница», «В подростковом возрасте ты выглядела на 50 лет», — высказывались пользователи.

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