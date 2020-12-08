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Студентка открыла магазин поношенных трусов и разбогатела

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Мел Браун
Мел Браун
Фото: Mel's Panties

Студентка факультета физики Ньюкаслского университета (Великобритания) зарабатывает 600 фунтов стерлингов (60 тысяч рублей) в месяц на продаже поношенных трусов и колготок. История об этом появилась на Daily Mail.

Идея продавать свои вещи пришла 30-летней Мел Браун (Mel Brown) после того, как она выставила на eBay несколько масок для Хеллоуина и получила сообщение от незнакомца, который предложил продать ему ее поношенные перчатки за 15 фунтов. «После этого он стал просить у меня нижнее белье. Это вдохновило меня на развитие своего интернет-магазина, чтобы у меня был пассивный доход во время учебы», — рассказала героиня материала.

По словам девушки, вещи, предназначенные для покупателей, она носит около двух дней, занимаясь своей повседневной жизнью. «Я гуляю или бегаю, но иногда поступают особые заказы. Однажды меня попросили надеть колготки и сделать несколько физических упражнений. А еще был случай, когда меня попросили в колготках с сандалиями наступить на варенье, конфеты и свежие фрукты. Затем я упаковала раздавленные сладости и отправила заказчику вместе с видеороликом. Весь процесс занял у меня всего лишь десять секунд, и я получила за это 45 фунтов», — поделилась студентка.

Несколько месяцев назад девушка открыла свой магазин. Она отметила, что недавно спрос на ее товары «взлетел до небес». Семья и друзья героини не знают о ее сайте и считают, что студентка зарабатывает резьбой по дереву.

Помимо этого, Браун заявила, что часто получает спонтанные подарки или деньги от клиентов. Дополнительный доход помогает ей снабжать себя новой техникой, принадлежностями для работы, кофе и канцтоварами для университета.

«Я хочу, чтобы дамы знали, что это не незаконно и это вполне рабочая схема заработка. Вам не нужно посылать никаких обнаженных фотографий, чтобы получить прибыль. Женщины много чего могут предложить, и никогда не должны делать это бесплатно», — подчеркнула Браун.

В сентябре банкирша-мусульманка бросила работу и сделала состояние на откровенных фото. 33-летняя Алисия Свитс работала банковским консультантом и получала 18 тысяч фунтов стерлингов в год. В связи с этим героиня материала решила попробовать себя в роли вебкам-модели.

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