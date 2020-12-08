Россия
 
Последние новости
В Швеции рассказали о передаче Крыма Украине «с перепоя»
Российский подросток украл 740 тысяч рублей с карты учителя
Основанный Кудриным фонд гражданских инициатив решили расформировать
Создана первая в мире вакцина против всех вирусов гриппа
В США сравнили угрозу от Китая и России
Извержение вулкана на Камчатке сняли на видео
Российским банкам пообещали большие проблемы
Перегоревшая гирлянда принесла женщине 12 миллионов рублей
Дзюба отреагировал на итоги жеребьевки квалификации ЧМ-2022
Новости партнеров
Прослушать новость

Биолог назвала осложняющую борьбу с COVID-19 проблему

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Мишин / РИА Новости

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова назвала осложняющую борьбу с COVID-19 проблему в беседе с РИА Новости.

По ее словам, современная система патентования не позволяет выпускать на рынок простые лекарственные препараты, которые могли бы помочь в течение болезни и при реабилитации. «Есть простая молекула, которая есть у нас в организме и нам всего-то нужно получить ее чуть больше, — казалось бы элементарная задача — но такое лекарство разрабатывать не будут. Потому что его запатентовать нельзя», — пояснила она.

Баранова отметила, что это логическое продолжение общей системы патентования, которую ввели из добрых побуждений — необходимо было искоренить случаи попадания на рынок лекарств, которые могут нанести вред человеку. Однако в настоящее время эта система «пришла в кризис», сказала биолог.

Специалист рассказала, что система патентования обязывает проводить несколько этапов клинических испытаний. Это привело к тому, что цены на препараты выросли, а фармацевтическим компаниям перестало быть выгодным выпускать дешевые лекарства. Кроме в того, в производство не попадали препараты, схема работы которых обсуждалась учеными в открытой печати, поскольку в этом случае средство уже нельзя было защитить патентом.

Ранее Анча Баранова объяснила, что потеря обоняния при коронавирусной инфекции может оказаться не безобидным симптомом, а свидетельствовать о нарушении «барьера», который защищает мозг человека от поражений, и то, что запахи возвращаются, может означать, что этот «барьер» восстановился.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач назвал самое массовое последствие коронавируса
Биолог рассказала об опасности потери обоняния при COVID-19 для мозга
Российские врачи оценили риск преждевременного старения из-за COVID-19