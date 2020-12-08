Воробьев отметил успехи Подмосковья в конкурсе «Вкусы России»

Продукция подмосковных сыроваров вошла в тройку лидеров конкурса «Вкусы России». Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале во вторник, 8 декабря.

«Важная задача для нас — в течение 2022 года стать лидерами по производству сыров. В области действует ряд мер поддержки для сыроваров, благодаря чему стал возможен такой высокий результат. Спасибо за высокую оценку и признание», — сказал Воробьев.

По его словам, в десятку лучших вошли еще два подмосковных продукта: Посадская коврижка и Серпуховские Битки с луком.

«Несмотря на то, что Подмосковье — это большая агломерация, сельское хозяйство в регионе всегда занимало передовые позиции», — отметил он.

Всего для участия в конкурсе «Вкусы России» было направлено около 500 заявок из 79 субъектов РФ. Московскую область представляли 25 производителей. Финалисты конкурса станут частью комплекса мероприятий Минсельхоза России по продвижению и поддержке региональных брендов продуктов питания.