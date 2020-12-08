50-летняя актриса надела свой откровенный костюм спустя 25 лет после съемок

Американская модель и актриса Керри Хоскинс (Kerri Hoskins), сыгравшая роль Сони Блейд в фильме Mortal Kombat 3, надела откровенный костюм своей героини спустя 25 лет. Соответствующая фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном кадре 50-летняя знаменитость позирует в комплекте, состоящем из кроп-топа и обтягивающих штанов. Ее образ дополнили перчатки без пальцев, бандана и повязки на плечах.

«Наконец, после долгих 25 лет ваших просьб, я снова надела костюм. Вот Соня Блейд в 50. Давайте, сравните ее с 25-летней Соней. Мне все равно. Эта Соня борется сильнее, яростно защищает свою семью и любит всем сердцем. Будьте добрыми. Помогайте, когда есть такая возможность. Избавьтесь от ненависти. Благослови вас бог. Я буду продолжать публиковать больше фотографий Сони в будущем. Вы увидите их первыми», — подписала она пост, набравший 11,7 тысячи лайков.

Фанаты восхитились внешним видом Хоскинс в комментариях. «Ты вообще не стареешь!», «Я даже не могу сказать, оригинальное это фото, или сделанное недавно. Кажется, ты бессмертная», «Это просто потрясающе, ты просто сделала мой день! Ты все еще выглядишь на 25!», «Ты так сексуальна!», «Боже, я снова влюбился!» — писали они.

В октябре 55-летняя актриса Элизабет Херли удивила фанатов стройным телосложением на фото в бикини. На размещенном в сети кадре 55-летняя знаменитость запечатлена на пляже в белом купальнике и с распущенными волосами. Поклонники восхитились фигурой актрисы.