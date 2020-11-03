«Вечно молодая» 50-летняя журналистка раскрыла необычный секрет своей красоты

«Вечно молодая» журналистка и бьюти-эксперт Ингеборг ван Лотринген (Ingeborg van Lotringen) раскрыла необычный секрет своей красоты. Ее слова приводит издание Daily Mail.

50-летняя Лотринген утверждает, что у нее нет видимых морщин и неровностей кожи, присущих многим людям ее возраста. Залогом своей моложавой внешности она считает ежедневный уход за кожей и отсутствие детей. «Мы с мужем никогда не мечтали о детях. И поскольку каждый ребенок заслуживает родителей, которые будут любить его всем сердцем, для меня было очевидно, что мне не надо заводить детей», — призналась она.

Лотринген подчеркнула, что без детей она может все выходные смотреть телевизор, заниматься йогой, медитировать и снимать стресс другими практиками.

«Я могу заниматься спортом пять раз в неделю — столько, сколько хочу. Бег помог мне пережить утрату отца, так что я по личному опыту знаю, насколько спорт и времяпровождение на природе помогают избавиться от стресса, — рассказала она. — Я уже молчу о том, что это естественным путем контролирует мой вес и выносливость: роскошь, которой не хватает матерям».

Журналистка отметила, что ее муж также рад жить без детей, поскольку может заниматься хобби, в том числе приготовлением пищи для жены.

Лотринген тратит более трех тысяч фунтов стерлингов (312 тысяч) в год на уход за собой. «Не знаю, смогла бы я избавиться от угрызений совести, если бы мне предстояло платить за школьную форму и детские экскурсии», — заявила она.

Ранее «вечно молодая» актриса из Гонконга раскрыла три секрета своей неувядающей красоты — питание, физическая активность и использование солнцезащитного крема. Также она старается обходиться без макияжа, чтобы кожа лица могла дышать.