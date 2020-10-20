«Вечно молодая» 65-летняя актриса раскрыла три секрета моложавой внешности

«Вечно молодая» актриса Мишель Им (Michelle Yim) из Гонконга раскрыла три секрета своей неувядающей красоты. Ее слова приводит издание Independent News & Media.

Фотографии 65-летней Им в спортивной форме, опубликованные в аккаунтах местных СМИ, собрали тысячи восхищенных комментариев. Фанаты пришли в восторг от моложавой внешности актрисы, и она решила рассказать им о том, как следит за собой.

Первым секретом Им считает питание. Она ест много китайских тонизирующих супов и пьет костные бульоны, богатые коллагеном. Помимо этого, актриса включила в свой рацион богатую антиоксидантами пищу: помидоры, шпинат и голубику.

Вторым важным аспектом сохранения молодости она называет физическую активность. «Упражнениями можно вылечить что угодно, это самое окупающееся вложение в вашей жизни», — заявила Им. Сама актриса регулярно ходит на пробежку и в походы, ее Instagram полон снимками природных достопримечательностей Гонконга.

Последним секретом Им называет постоянное использование солнцезащитного крема. Также она старается наносить легкий макияж или обходиться вовсе без него, чтобы кожа лица могла дышать.

Ранее 50-летняя мать двоих детей из Австралии рассказала, как ей удается сохранять стройную фигуру. Она занимается спортом, правильно питается, много спит и заботится о коже.