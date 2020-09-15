Моложавая 51-летняя женщина раскрыла личную тайну «вечной молодости»

Моложавая жительница английского города Берджесс Хилл, графство Западный Сассекс, раскрыла личную тайну «вечной молодости». Ее слова приводит Daily Mail.

51-летняя мать двух взрослых детей Дебби Беккет (Debbie Beckett) утверждает, что поддерживает форму с помощью правильного питания. В январе прошлого года она вместе с мужем Стивом организовала регулярную доставку готовой еды на дом. «Это низкоуглеводная пища без глютена», — уточнила она. Благодаря такому рациону она сбросила больше двух килограммов.

Кроме того, оставаться в тонусе ей помогают регулярные занятия спортом. «На карантине мы с мужем катались на велосипедах. По будням мы проезжаем до 30 километров, а в выходные — от 40 до 50 километров (это занимает около трех часов), — рассказывает Беккет. — Это отличный способ провести вместе время». Также она трижды в неделю ходит в спортзал на высокоинтенсивные интервальные тренировки.

Шесть лет назад Беккет пришлось установить зубные импланты из-за генетической болезни десен. Операция обошлась ей в 30 тысяч фунтов стерлингов (2,9 миллиона рублей). «Однако это стоило того», — подчеркивает она, отмечая, что новые зубы помогают ей сохранить моложавый внешний вид.

Британка говорит, что никогда не вкалывала ботокс. Чтобы выглядеть моложе своих лет, она пользуется увлажняющими кремами для лица и красится косметикой.

Ранее сообщалось о 43-летней жительнице американского штата Калифорния, которую часто принимают за сестру ее 19-летнего сына. Женщина призналась, что ее моложавая внешность — заслуга косметолога.