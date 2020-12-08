Извержение вулкана на Камчатке сняли на видео

Извержение вулкана Ключевский на Камчатке, продолжающееся с октября, сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».
За несколько часов лавовый поток спустился на полтора километра. Вероятно, произошло обрушение южной кромки кратера.
В конце октября сообщалось, что активность вулкана Ключевский на Камчатке, начавшаяся в октябре, постепенно набирает мощность.
Извержение Ключевского возобновилось после двухмесячного перерыва в начале октября — до этого он проявлял активность с ноября 2019-го по июль 2020 года. Высота вулкана достигает 4,8 тысячи метров, возраст — 7 тысяч лет, он представляет собой правильный конус с вершинным кратером диаметром около 700 метров. Ближайший к Ключевскому поселок, Ключи Усть-Камчатского района, расположен в 30 километрах от него.