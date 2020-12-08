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Путин подписал закон о Госсовете

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Владимир Путин подписал закон о статусе, организационно-правовых основах формирования и деятельности Государственного совета России. Документ опубликован во вторник, 8 декабря, на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Госсовет может участвовать в разработке стратегических задач и целей внутренней и внешней политики. В частности, речь идет о подготовке предложений по вопросам укрепления основ федерализма и местного самоуправления.

Члены Госсовета не могут составлять законодательные акты, но могут инициировать внесение изменений в существующие законы.

Председателем Государственного совета является президент. Также в Госсовет войдут премьер-министр, спикеры обеих палат парламента, руководитель Администрации президента и губернаторы. Кроме того, глава государства имеет право включить в его состав представителей политических партий и иных лиц.

Госдума приняла соответствующий законопроект 25 ноября. По словам спикера нижней палаты парламента, новые полномочия органа позволят главе государства выстроить свою политику, опираясь на мнение граждан. В свою очередь сенатор Андрей Клишас отмечал, что Госсовет станет неким арбитром при решении вопросов, возникающих между регионами и федеральным правительством.

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