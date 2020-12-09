«Пятерочка» возглавила рейтинги деловой репутации ретейлеров

В 2020 году рейтинг заметности среди ритейлеров возглавила торговая сеть «Пятерочка». Эту компанию знает максимальное количество респондентов — 95 процентов. За ней в рейтинге следуют «Магнит» и FixPrice с 94 и 91 процентом соответственно. Высокий результат также получили «Лента» (86 процентов), «Ашан» (79 процентов) и «Красное и Белое» (78 процентов). Это следует из отчета исследовательского холдинга «Ромир», который представил шестой уникальный рейтинг деловой репутации брендов на территории России.

Исследование заметности российских ритейлеров показало, что лучше других разбираются в сетях россияне 25-44 лет и респонденты с высоким доходом.

По результатам расчета индекса доверия россияне также отдают предпочтение «Пятерочке». Торговая сеть с 88 процентными пунктами занимает первое место среди ритейлеров, которым доверяют потребители. За ней следуют «Лента» (85 процентных пункта), FixPrice и «Магнит» (по 84 процентных пункта). Пятую строчку занял «Ашан» (81 процентный пункт). Замыкает рейтинг доверия «Красное и Белое» (78 процентных пункта).

Индекс доверия «Ромир» основывается на разнице между долями респондентов, положительно и отрицательно относящихся к конкретному бренду. Он отражает уверенность потребителей в силе и честности бренда.

Доверие к большинству популярных марок остается на прежнем уровне с 2015 года. Позитивными изменениями отметились «Пятёрочка», чей рейтинг вырос на 9 процентных пунктов, и «Лента» с ростом на 11 процентных пунктов.

«Причиной высокого уровня заметности ретейлеров является их стремительная экспансия: по всей стране открывается все больше торговых точек. Говоря о доверии, мы видим изменение структуры лидеров, что продиктовано не только высоким качеством обслуживания, но и продвижением сетями своих ценностей — именно на них обращают свою внимание современные потребители», — комментирует результаты исследования директор по работе с клиентами «Ромир» Ксения Пайзанская.