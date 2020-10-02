Х5 запустила цифровую платформу для поставщиков

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», запустила Dialog — многофункциональную платформу для решения бизнес-задач. Dialog X5 станет единым входным окном для поставщиков и партнеров компании, комплексом цифровых инструментов, уже включающих аналитическую и логистическую отчетность, рекламный таргетинг и тендерную площадку. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе X5 Retail Group.

Х5 планирует интегрировать все сервисы для поставщиков в единую систему на основе платформы Dialog, подчеркнули в компании. Подключаясь к Dialog, поставщики получают ряд цифровых инструментов по всем сетям Х5, а компания — унифицированную систему контроля за операционными процессами и отчетностью. На платформе уже интегрирован ряд аналитических инструментов на основе больших данных (Insights и Targeting), а также тендерная площадка и логистический сервис. С течением времени сюда также мигрируют и уже существующие сервисы для поставщиков, такие как коммерческие предложения, мастер-данные товара, рекламно-аналитические инвентарь, СТМ, превратив Dialog X5 в удобное единое окно как для авторизации, так и для работы со всем доступным функционалом.

«Цифровая трансформации ритейла на основе data-driven подхода, который мы последовательно реализуем с конца 2018 года, позволила нам первыми среди ритейлеров запустить единый многофункциональный сервис с широким выбором цифровых инструментов», — комментирует новость управляющий директор Х5 Технологии Антон Мироненков. — «С помощью Dialog Х5 поставщик может практически в режиме реального времени увидеть и понять своего покупателя. Это позволит корректно выстроить цикл производства и сократить долю списаний, а торговая сеть, в свою очередь, сможет контролировать снижение лояльности покупателей из-за отсутствия товаров на полке».

В Insights поставщикам Х5 доступна полная категорийная и покупательская аналитика: тренды категории, взаимодействие с аудиторией, оценка результатов принятых решений. Сервис Targeting позволяет партнерам выбирать аудиторию для рекламных компаний на основе анализа продаж с учетом территориальной принадлежности и бренда, а также частоты и периода покупок. Сервис Logistics предназначен для обработки логистических данных от торговых сетей и предоставления аналитики, в том числе о заказах, продажах и планах. Площадка Dialog.Tender позволяет проводить конкурсные закупки в еженедельном режиме. В торгах можно участвовать даже при отсутствии собственного бренда или если производитель не может обеспечить регулярность доступности товара для поставки.

Платформа является собственной разработкой Х5 Технологии и строится на единой системе аутентификации, архитектуре данных и интеграционной модели. С течением времени к функционалу сервиса добавятся инструменты оценки товаров покупателями, запросы на повышение цен, ввод/вывод ассортимента, рейтинги поставщиков (Scorecard), финансовые документы, ассортиментные матрицы и планограммы.